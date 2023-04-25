СМИ: чиновники США скептически отнеслись к контрнаступлению Украины
Чиновники в США не верят в значительный успех украинского наступления в конфликте на востоке страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.
Несмотря на это, американские военные чиновники признают, что украинские войска обладают новым оружием и обучением от США и партнеров по НАТО, что может привести к неожиданным результатам.
Однако, издание отмечает, что украинские военные сталкиваются с проблемами, такими как нехватка боеприпасов и большие потери в опытных подразделениях. Причиной послужили и интенсивные бои под Артемовском, что привело к истощению боеприпасов. Поэтому, наиболее вероятным исходом будет «тупиковая ситуация».
При этом американские военные не исключают, что украинские бойцы могут снова их удивить, та как у них имеется хорошее европейское вооружение, в том числе танки и бронетранспортеры. Кроме того, после обучения партнерами по НАТО на позиции вернулись новые подразделения.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял о возможном контрнаступлении летом, но американские СМИ сообщали о назначении наступления на 30 апреля, что может быть частью кампании по дезинформации.