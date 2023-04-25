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53 минуты назад

Российская артиллерия уничтожила украинские гаубицы "Мста-Б" и "Д-30" на Херсонщине

ТАССиещё 1

Вооруженные силы РФ уничтожили на правобережье Херсонской области украинские гаубицы 2А65 "Мста-Б" и "Д-30". Об этом журналистам во вторник сообщил представитель экстренных служб региона.

Российская артиллерия уничтожила гаубицы "Мста-Б" и "Д-30" на Херсонщине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Камышаны уничтожена <...> гаубица 2А65 "Мста-Б" с боекомплектом, потери - пятеро погибших военных ВСУ, трое ранено. Вчера артиллерийским огнем в районе Садового уничтожена <...> гаубица "Д-30" с артиллерийским расчетом, потери - четверо погибших военных ВСУ, трое ранено", - отметил он.

Ранее в экстренных службах сообщали, что в ночь на понедельник Вооруженные силы Украины выпустили 39 снарядов из ствольной артиллерии по трем населенным пунктам на левобережье Херсонской области.

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