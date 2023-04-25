В интервью газете Politico президент Чехии Петр Павел заявил, что Китаю выгодно продолжение конфликта на Украине и он не считает Пекин надежным посредником для урегулирования ситуации. Об этом пишет РИА Новости.

В феврале власти Китая предложили свой план урегулирования конфликта, который включал 12 пунктов. Некоторые из этих пунктов могут быть использованы для урегулирования, когда на Западе и в Киеве будут готовы к этому.

Павел считает, что Китай заинтересован в сохранении статус-кво, чтобы подтолкнуть Россию к уступкам. Он также отметил, что Пекин извлекает уроки из конфликта и следит за действиями России и реакцией Запада.

«Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину», - подчеркнул чешский президент.