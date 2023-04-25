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Президент Чехии заявил о выгоде Китая от конфликта на Украине

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В интервью газете Politico президент Чехии Петр Павел заявил, что Китаю выгодно продолжение конфликта на Украине и он не считает Пекин надежным посредником для урегулирования ситуации. Об этом пишет РИА Новости.

В феврале власти Китая предложили свой план урегулирования конфликта, который включал 12 пунктов. Некоторые из этих пунктов могут быть использованы для урегулирования, когда на Западе и в Киеве будут готовы к этому.

Павел считает, что Китай заинтересован в сохранении статус-кво, чтобы подтолкнуть Россию к уступкам. Он также отметил, что Пекин извлекает уроки из конфликта и следит за действиями России и реакцией Запада.

«Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину», - подчеркнул чешский президент.

В Китае заявили, что США не хотят прекращения конфликта на Украине

Напомним, Китай много раз заявлял, что всегда придерживался справедливой позиции в отношении украинского конфликта. Пекин много раз призывал все стороны создавать условия для мирных переговоров. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркивал, что страна продолжит играть активную роль в содействии проведению переговоров.

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