Американский ветеран заявил, что США и России нужен «дух Эльбы»

США и России необходимо сохранить дух исторической встречи войск двух стран на реке Эльба в Германии, которая произошла в апреле 1945 года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. Он подчеркнул, что оба народа хотят существовать в мире.

«Я предполагаю, что в глубине души мы все понимаем, что мир на планете – это было бы прекрасно», — подчеркнул он.

Кон считает, что встреча советских и американских солдат на Эльбе символизирует наивысшую точку в отношениях между двумя союзниками по антигитлеровской коалиции. Он назвал трагическим тот факт, что сейчас Вашингтон и Москва утратили общность целей и задач. Такими могли бы стать совместная борьба с изменением климата или с голодом. Виновными в таком положении дел американский ветеран назвал политиков, которые не хотят, чтобы русские и американцы сотрудничали друг с другом.