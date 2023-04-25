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Американский ветеран заявил, что США и России нужен «дух Эльбы»

США и России необходимо сохранить дух исторической встречи войск двух стран на реке Эльба в Германии, которая произошла в апреле 1945 года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. Он подчеркнул, что оба народа хотят существовать в мире.

Американский ветеран заявил, что США и России нужен «дух Эльбы»
© РИА Новости

«Я предполагаю, что в глубине души мы все понимаем, что мир на планете – это было бы прекрасно», — подчеркнул он.

Кон считает, что встреча советских и американских солдат на Эльбе символизирует наивысшую точку в отношениях между двумя союзниками по антигитлеровской коалиции. Он назвал трагическим тот факт, что сейчас Вашингтон и Москва утратили общность целей и задач. Такими могли бы стать совместная борьба с изменением климата или с голодом. Виновными в таком положении дел американский ветеран назвал политиков, которые не хотят, чтобы русские и американцы сотрудничали друг с другом.

Бывший военный рассказал, что стал одним из немногих американцев, кто встретился с советскими солдатами на их территории в 1945 году. Кон признался, что никогда в жизни не встречал такого теплого приема. Лишь позднее он понял, что эти эмоции стали проявлением того, что русские военнослужащие осознали — они выжили и война почти завершена.

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