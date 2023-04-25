$81.27-0.2189.46+0.11

В ЛНР заявили об активизации диверсантов ВСУ на Купянском направлении

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активизировались на Купянском направлении. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В ЛНР заявили об активизации диверсантов ВСУ на Купянском направлении
© globallookpress.com

«Только за истекшие сутки на этом направлении выявлены признаки работы порядка пяти групп», — заявил он.

Марочко отметил, что одна из групп раскрыла себя в районе села Стельмаховка в ЛНР. Российские силы открыли по ней огонь.

Напомним, что ранее Марочко заявлял об отправке Киевом на передовую большого числа новых мобилизованных. По его словам, они проходят обучение уже в зоне боевых действий. Его заявление позднее подтвердил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник. В интервью испанской газете Pais он рассказал, что в Вооруженные силы Украины приходится набирать людей без опыта, поскольку профессиональные военные либо уже погибли, либо получили ранения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий