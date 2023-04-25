В ЛНР заявили об активизации диверсантов ВСУ на Купянском направлении

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активизировались на Купянском направлении. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко .

Марочко отметил, что одна из групп раскрыла себя в районе села Стельмаховка в ЛНР. Российские силы открыли по ней огонь.

Напомним, что ранее Марочко заявлял об отправке Киевом на передовую большого числа новых мобилизованных. По его словам, они проходят обучение уже в зоне боевых действий. Его заявление позднее подтвердил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник. В интервью испанской газете Pais он рассказал, что в Вооруженные силы Украины приходится набирать людей без опыта, поскольку профессиональные военные либо уже погибли, либо получили ранения.