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В НАТО раскрыли настоящую цель Китая по конфликту на Украине

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Китаю нельзя доверять роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, так как стране выгодно затягивание текущего конфликта и ослабление Москвы. Настоящую цель Пекина в этой ситуации раскрыл президент Чехии, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел, передает Politico.

В НАТО раскрыли настоящую цель Китая по конфликту на Украине
© Lenta.ru

«Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок», — заявил политик.

Он уточнил, что Пекин может получать дешевую нефть, газ и другие ресурсы от Москвы в обмен на «безграничное» партнерство с Кремлем.

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Павел добавил, что КНР не заинтересована в быстром завершении боевых действий, так как западные страны также ослаблены из-за поддержки Киева.

«Китай каждый день извлекает уроки из конфликта. Власти страны внимательно следят за тем, что делает Россия, как реагирует Запад», — резюмировал он.

Ранее глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что Пекин в вопросе кризиса на Украине не подливает масло в огонь и опровергает любую информацию о разжигании конфликта. По словам министра, китайская сторона выступает за мирные переговоры и разрядку ситуации.

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