Мобилизация: последние новости на сегодня 25 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 апреля 2023, в материале «Рамблера».

Путин поддержал идею уравнять доходы участников боевых действий

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Президент России Владимир Путин поддержал идею уравнять денежное вознаграждение для всех участников боевых действий на территории Украины. Мобилизованные граждане теперь будут получать столько же, сколько и контрактники. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Глава российского государства одобрил эту инициативу на встрече с секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком.

«Мобилизованные бойцы получают одинаково, где бы не находились, тыл или фронт. Контрактники только когда находятся на фронте», — сказал Турчак.

В Госдуму внесли законопроект об обжаловании решений военкомата

В Государственную Думу внесли законопроект, позволяющий обжаловать решение призывной комиссии. В этом случае оно будет приостановлено до тех пор, пока не вступит в силу решение суда. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на базу данных Государственной Думы.

Автором инициативы выступил депутат Сергей Шаргунов (КПРФ). В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект позволит гражданам обезопасить себя, если им неправильно поставили диагноз в ходе прохождения военно-врачебной комиссии. Сейчас на фронт по ошибке могут попасть люди, которые в силу своих физических и психических качеств не в состоянии нести службу и представляют угрозу для себя и сослуживцев. Законопроект позволит избежать подобных ситуаций и обезопасить жизни и здоровье военнослужащих.

Мобилизованные сахалинцы приехали домой в отпуск

Вторая группа жителей Сахалинской области, призванных на фронт в рамках частичной мобилизации, прибыла домой на время отпуска. Они пробудут здесь две недели, после чего вернутся в зону боевых действий, пишет «ФедералПресс».

В аэропорту военных встретили семьи.

«Я люблю этот день, он мне дал возможность встретиться с моими близкими, любимыми, приехали друзья», — поделился один из солдат.