$81.27-0.2189.46+0.11

В РФ допустили отказ от моратория на размещение наземных ракет средней дальности

58

Россия из-за действий США может отступить от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Об этом пишет ТАСС.

В РФ допустили отказ от моратория на размещение наземных ракет средней дальности
© globallookpress.com

По его словам, Москва будет оценивать способность американских ракет появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая территорию Японии.

«Его скоростные характеристики — далеко не единственный критерий, по которому мы будем оценивать такие развертывания. Не менее важна дальность ракетных систем», — допустил он отказ от запрета на размещение такого оружия.

Россия отказалась обмениваться данными по ДСНВ с США

Дипломат объяснил, что от конкретных параметров их дальнобойности будет принципиальным образом зависеть готовность России продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности.

«Но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают наш мораторий все более хрупким», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет отслеживать действия властей США по размещению гиперзвуковых ракет в Японии.

58
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий