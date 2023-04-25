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54 минуты назад

Военный эксперт Леонков отметил смену тактики ВСУ при обороне Артёмовска

RT на русском

Украинская армия поменяла тактику при обороне Артёмовска (Бахмута), заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отчества» Алексей Леонков.

Военный эксперт отметил смену тактики ВСУ при обороне Артёмовска
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ВСУ перестали использовать многоэтажные дома в качестве укрепрайонов из-за применения ВС России планирующих бомб.

Стало известно о прорыве обороны ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске

По словам Леонкова, одной из причин смены тактики также является подсказка от западных советников.

«Я думаю, что сейчас они сделают упор на беспилотники, а конкретнее — на маленькие квадрокоптеры», — сказал эксперт в интервью mk.ru.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что ситуация в Артёмовске продолжает оставаться напряжённой.

Армия,СВО,Алексей Леонков,Денис Пушилин,Верховный суд,
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