Официальная газета британского флота NavalNews Россия усилила защиту Севатополя боевыми дельфинами и шестью эшелонами обороны.

«Вход в Севастопольскую бухту теперь защищен не менее чем шестью линиями физических барьеров, вдобавок к патрульным катерам, вертолетным патрулям, дельфинам против водолазов и огневым точкам», — говорится в материале.

В статье отмечается, что первоначальные плавучие боновые заграждения на входе в бухту предназначались как для сдерживания разливов нефти, так и для предотвращения потенциальной атаки.

По информации издания, анализ радиолокационных спутниковых снимков показал, что в период с 3 по 9 апреля у Севастополя начали размещать понтонные баржи, между которыми, вероятно, растянуты дополнительные препятствия.

Независимый военный аналитик Бенджамин Питте пояснил NavalNews , что новые оборонительные сооружения являются частью более широких усилий по укреплению Крыма. Он отметил, что российские корабли в последние недели чаще производят патрулирование вблизи Керченского пролива, а вокруг Севастополя размещено несколько батарей противовоздушной обороны (ПВО).