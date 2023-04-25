$81.27-0.2189.46+0.11

В Британии рассказали об усилении защиты Севастополя боевыми дельфинами

2

Официальная газета британского флота NavalNews Россия усилила защиту Севатополя боевыми дельфинами и шестью эшелонами обороны.

В Британии рассказали об усилении защиты Севастополя боевыми дельфинами
© globallookpress.com

«Вход в Севастопольскую бухту теперь защищен не менее чем шестью линиями физических барьеров, вдобавок к патрульным катерам, вертолетным патрулям, дельфинам против водолазов и огневым точкам», — говорится в материале.

В статье отмечается, что первоначальные плавучие боновые заграждения на входе в бухту предназначались как для сдерживания разливов нефти, так и для предотвращения потенциальной атаки.

По информации издания, анализ радиолокационных спутниковых снимков показал, что в период с 3 по 9 апреля у Севастополя начали размещать понтонные баржи, между которыми, вероятно, растянуты дополнительные препятствия.

Независимый военный аналитик Бенджамин Питте пояснил NavalNews , что новые оборонительные сооружения являются частью более широких усилий по укреплению Крыма. Он отметил, что российские корабли в последние недели чаще производят патрулирование вблизи Керченского пролива, а вокруг Севастополя размещено несколько батарей противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десятки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий