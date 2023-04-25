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Спецоперация на Украине 25 апреля: последние новости на сегодня

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Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 апреля 2023 года.

Спецоперация на Украине 25 апреля: последние новости на сегодня
© ТАСС

Российские военные начали применять танки «Армата» для атаки по позициям ВСУ

Российские военнослужащие стали применять новые танки Т-14 «Армата» в борьбе с Вооруженными силами Украины, передает РИА Новости.

Источник издания сообщил, что этот вид техники до настоящего момента не использовался в прямых штурмовых действиях.

Агентство пишет, что теперь у танков есть дополнительная защита борта от противотанковых боеприпасов.

Военные ВС РФ начали борьбу с основным преимуществом ВСУ в Угледаре

Вооруженные силы РФ приступили к ликвидации главного преимущества Украины на Угледарском направлении фронта — это многоэтажные здания. Такое заявление сделал военный журналист Андрей Коц в беседе с URA.RU.

По его словам, уничтожение многоэтажек сделает украинские войска более уязвимыми и снизит потери российской армии в ходе захвата города. Российская сторона уже приступила к подрыву зданий.

Коц добавил, что на верхних этажах домов чаще всего скрываются корректировщики артиллерии, разведчики и расчеты ракетных комплексов. Без высоток им будет негде прятаться.

Артиллеристы ВСУ атакуют российские эвакуационные группы

Украинские артиллеристы наносят удары по эвакуационным группам российских солдат, прибывающих за ранеными товарищами. Об этом рассказал командир батальона 6-го добровольческого отряда «Барс» с позывным «Шам», пишет РИА Новости.

Он пояснил, что атаки украинской артиллерии приходятся на участки, в которые прибывают эвакуационные группы на зов жертв или раненых.

«Выстрелили, проходит 15-20 минут, и потом они в эту же точку бьют. В эту минуту, если прибыли эвакуационные группы — доктора, фельдшеры, — уже они будут страдать», — отметил командир батальона

По его словам, российские военнослужащие знают об этой стратегии и принимают меры: эвакуацию проводит личный состав, который находится ближе всех к раненым.

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