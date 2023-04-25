Стало известно об успехах российских военных на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили опорный пункт противника и девять укрытий личного состава на купянском направлении, рассказал офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. Об этом пишет РИА Новости .

«Авиацией группировки войск "Запад" за сутки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Меловое и девять укрытий личного состава в районе сел Першотравневое, Берестовое и Ивановка», — сообщил он об успехах военных.

Также были вскрыты и уничтожены две разведывательно-диверсионные группы (ДРГ). Диверсантов заметили районе населенных пунктов Тимковка и Новоселовское. Украинская армия предприняла попытки сменить подразделения около сел Двуречное и Кисловка, однако сделать это не удалось. Российские войска огнем из 2С19 «Мста-С» уничтожили грузовой автомобиль и два пикапа с личным составом противника.