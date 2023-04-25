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24 минуты назад

Стало известно об успехах российских военных на купянском направлении

Lenta.ru

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили опорный пункт противника и девять укрытий личного состава на купянском направлении, рассказал офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно об успехах российских военных на купянском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военный добавил, что российские военные сорвали три попытки смены подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Авиацией группировки войск "Запад" за сутки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Меловое и девять укрытий личного состава в районе сел Першотравневое, Берестовое и Ивановка», — сообщил он об успехах военных.

Также были вскрыты и уничтожены две разведывательно-диверсионные группы (ДРГ). Диверсантов заметили районе населенных пунктов Тимковка и Новоселовское. Украинская армия предприняла попытки сменить подразделения около сел Двуречное и Кисловка, однако сделать это не удалось. Российские войска огнем из 2С19 «Мста-С» уничтожили грузовой автомобиль и два пикапа с личным составом противника.

23 апреля стало известно, что за сутки на купянском направлении были ликвидированы до 95 бойцов.

Армия,
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