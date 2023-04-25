$81.27-0.2189.46+0.11

Сбежавшего экс-командира ЧВК «Вагнер» осудят в Норвегии

1

Бывший командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев предстанет перед судом в Норвегии, где ранее получил политическое убежище. Медведев устроил драку в баре и оказал сопротивление приехавшей полиции. Он также обвиняется в незаконном ношении пневматического оружия.

Сбежавшего экс-командира ЧВК «Вагнер» осудят в Норвегии
© ТАСС

«В частности, он устроил драку возле бара Осло 22 февраля. Когда прибыла полиция, говорится в обвинительном заключении, Медведев оказал сопротивление при аресте и ударил ногой по крайней мере одного офицера», — передает агентство Reuters.

Медведев не признает вину по всем предъявленным обвинениям, кроме ношения пневматического оружия. Ему может грозить до трех лет тюремного заключения.

Медведев был командиром в одной из структур ЧВК «Вагнер». В январе он бежал в Норвегию, где попросил о политическом убежище. В феврале он был арестован за драку.

Ранее Норвегия выслала из страны российских дипломатов. Правительство страны заявило, что они занимались деятельностью, противоречащей дипломатическому статусу. Всего было выслано 15 человек, передает «Царьград».

В Сеть попали кадры того, как ЧВК "Вагнер" ведет мощный штурм Артемовска

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий