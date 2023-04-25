$81.27-0.2189.46+0.11
19 минут назад

Российские танкисты рассказали об уничтожении целей ВСУ вслепую

Lenta.ruиещё 2

Наводчик с позывным «Флоки» рассказал, что российские танкисты вслепую уничтожают цели в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), они работают по указанию корректировщика, передают «Известия».

Российские танкисты рассказали об уничтожении целей ВСУ вслепую
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Основная трудность в том, что приходится работать без видимости противника, то есть вслепую, по данным корректировщиков», — рассказал военнослужащий.

Он пояснил, что экипаж укрывает танк в незаметном месте, маскирует его, после чего наносит удары по наводке. По его словам, подобная тактика позволяет минимизировать риски и остаться незамеченными.

Ранее стало известно, что российские военные начали применять новейшие основные танки Т-14 «Армата» для атаки по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Армия,СВО,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий