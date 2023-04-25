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11 минут назад

В группе «Вагнера» рассказали о способах боевиков ВСУ покинуть Артемовск

Елена Прошина

Бойцы Вооруженных сил Украины во время эвакуации гражданского населения из западных районов Артемовска (украинское название — Бахмут) маскируются под мирных жителей. Так поступил снайпер из батальона «Азов»* (запрещенной в России террористической организации), который попытался покинуть город, пишет РИА Новости со ссылкой на рассказ солдата из группы «Вагнера».

В группе «Вагнера» рассказали о способах боевиков ВСУ покинуть Артемовск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что в ходе операции российские военнослужащие находят мирных жителей в домах и подвалах и выводят для эвакуации. Иногда среди мирного населения попадаются замаскированные бойцы армии Украины.

«Попадаются, которые переодеваются в гражданку и пытаются выйти. Недавно был пойман снайпер, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером», — пояснил он.

Издание напоминает, что за Артемовск уже полгода идут ожесточенные бои между Россией и Украиной.

Стало известно о прорыве обороны ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске

Армия,Украинское военизированное националистическое объединение "Азов",
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