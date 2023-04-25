МИД: РФ серьезно опередила США в разработке гиперзвукового оружия

Вашингтон уязвлен, поскольку Москва серьезна опередила его в разработке и постановке на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия, американские попытки устранить отставание в настоящий момент малоэффективны. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"США явным образом уязвлены [тем], что Россия серьезно опередила их в разработке и постановке на вооружение продвинутых гиперзвуковых вооружений. При этом в настоящее время американские попытки устранить отставание в целом малоэффективны", - указал дипломат.
Тем не менее, как подчеркнул Ермаков, российская сторона "не питает иллюзий".
"США - пока еще высокотехнологичная страна с крупнейшим военным бюджетом, и однажды часть их проектов в сфере гиперзвука будет доведена до ума. Но, как отмечал на этот счет президент России Владимир Путин, при необходимости за это время наши специалисты могут еще что-нибудь придумать", - продолжил он.
Ермаков отметил, что в Москве "не одержимы "гиперзвуковой гонкой".
"Отталкиваясь от имеющихся оборонных задач и эволюционирующих угроз, продолжим спокойно и планомерно совершенствовать образцы своих соответствующих вооружений на основе принципа разумной достаточности", - резюмировал он.
Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.