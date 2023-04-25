МИД: РФ серьезно опередила США в разработке гиперзвукового оружия

"США - пока еще высокотехнологичная страна с крупнейшим военным бюджетом, и однажды часть их проектов в сфере гиперзвука будет доведена до ума. Но, как отмечал на этот счет президент России Владимир Путин, при необходимости за это время наши специалисты могут еще что-нибудь придумать", - продолжил он.