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37 минут назад

МИД: РФ серьезно опередила США в разработке гиперзвукового оружия

ТАСС

Вашингтон уязвлен, поскольку Москва серьезна опередила его в разработке и постановке на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия, американские попытки устранить отставание в настоящий момент малоэффективны. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

МИД: РФ серьезно опередила США в разработке гиперзвукового оружия
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

"США явным образом уязвлены [тем], что Россия серьезно опередила их в разработке и постановке на вооружение продвинутых гиперзвуковых вооружений. При этом в настоящее время американские попытки устранить отставание в целом малоэффективны", - указал дипломат.

Тем не менее, как подчеркнул Ермаков, российская сторона "не питает иллюзий".

"США - пока еще высокотехнологичная страна с крупнейшим военным бюджетом, и однажды часть их проектов в сфере гиперзвука будет доведена до ума. Но, как отмечал на этот счет президент России Владимир Путин, при необходимости за это время наши специалисты могут еще что-нибудь придумать", - продолжил он.

Ермаков отметил, что в Москве "не одержимы "гиперзвуковой гонкой".

"Отталкиваясь от имеющихся оборонных задач и эволюционирующих угроз, продолжим спокойно и планомерно совершенствовать образцы своих соответствующих вооружений на основе принципа разумной достаточности", - резюмировал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.

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