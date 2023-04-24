В Пентагоне назвали цель поставки танков Abrams в Германию

Американские танки Abrams будут доставлены в Германию для обучения украинских военных, в дальнейшем не планируется использовать их в боевых действиях. Об этом в понедельник на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Эти танки будут использоваться только в целях обучения. Это не переоборудованные танки, которые в итоге отправят на Украину. Переоборудованные танки производятся с учетом спецификации для Украины и будут использоваться в боевых действиях", - сказал он.

По словам Райдера, танки, необходимые для обучения украинских военных, поступят не из резервов сухопутных сил США, а из других источников.

"Это позволит нам проводить обучение одновременно с производством танков", - добавил представитель Пентагона.

21 апреля министр обороны США Ллойд Остин после заседания контактной группы по Украине, которое прошло в Рамштайне, заявил, что Abrams для обучения личного состава украинских вооруженных сил будут доставлены в Германию в следующие несколько недель.

В пятницу агентство Associated Press сообщило, что американские инструкторы приступят к обучению украинских военных управлению танками Abrams и их техническому обслуживанию уже в ближайшие недели, поскольку США намерены как можно скорее направить эти машины на Украину для использования в боевых действиях. По информации агентства, тренировки будут проходить в течение 10 недель в Германии на полигоне Графенвер, куда в конце мая отправят 31 американский танк. Согласно сведениям Associated Press, решение было принято на встрече контактной группы по Украине в Рамштайне.