Боррель назвал стоимость поставленного Евросоюзом Украине оружия

"Сегодня мы обсудили объем поставок оружия, я полагаю, что его поставлено уже на более чем €13 млрд. Мы продолжаем выполнять наше обещание поставить Украине 1 млн боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет. Уже отправлено более 1 000 ракет и некоторое количество боеприпасов <...>. Я не могу называть точные цифры, - сказал он. - Также продолжается работа над закупками новых вооружений. Кроме того, мой друг и коллега [еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри] Бретон скоро представит план развития военной промышленности, но пока нам надо обходиться тем, что у нас есть, а есть у нас много чего".