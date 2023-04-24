Норвегия обучит 200 военных ВСУ

Не менее 200 украинских военных пройдут четырехнедельную подготовку в Норвегии. Первые 100 человек прибыли в понедельник в провинцию Трёнделаг в расположение частей теробороны, где запланировано их обучение, сообщает агентство ТТ.

По его информации, для этого норвежская сторона выделила 55 командиров и инструкторов. Через неделю после завершения курса в Трёнделаг прибудет вторая партия из 100 человек.

"Наконец-то мы можем реализовать планы, которые начали разрабатывать прошлым летом. Тогда мы получили запрос, сможем ли мы сделать это (провести подготовку - прим. ТАСС). Мы быстро ответили, что да, сможем", - цитирует агентство полковника Енса Кристиана Юнге.