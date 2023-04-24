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В Белом доме не видят признаков поставок РФ современного оружия КНДР

Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия поставляет современное вооружение КНДР. Об этом заявил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В Белом доме не видят признаков поставок РФ современного оружия КНДР
© globallookpress.com

"Мы не видели никаких признаков того, чтобы такое оборонное сотрудничество имело место", - сказал Кирби, комментируя недавнее заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева относительно выступления руководства Южной Кореи по поставкам оружия Украине.

Ранее южнокорейский президент Юн Сок Ёль в интервью агентству Рейтер не исключил, что Сеул может начать поставки оружия Украине в том случае, если возникнет серьезная опасность мирному населению или если будут грубо "нарушены законы войны". Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия на Украину будут косвенно означать вовлеченность Сеула в конфликт. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил Сеулу задуматься над тем, какой будет реакция южнокорейского населения при появлении новейших образцов российского оружия в КНДР.

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