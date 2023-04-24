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Politico: США предостерегли Украину от чрезмерной военной амбициозности

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США предостерегли власти Киева от чрезмерной военной амбициозности, рассказали в статье для Politico обозреватели Джонатан Лемир и Александр Уорд. Они напомнили, что подобное послание Вашингтон направил руководству Афганистана перед выводом американских войск из страны.

Аналитики пояснили, что Соединенные Штаты предупредили Киев о рисках «завышенных амбиций и растягивания войск в тонкую линию». По данным экспертов, аналогичное предостережение Белый дом направил Ашрафу Гани, который был президентом Афганистана в 2014-2021 годах.

Украина понесла огромные потери в живой силе и технике, израсходовала большое количество снарядов и патронов, отметили обозреватели. Они добавили, что масштабные поставки со стороны Запада не в состоянии возместить понесенные потери и удовлетворить настоятельные запросы президента Украины Владимира Зеленского.

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В том случае, резюмировали авторы статьи, если украинский лидер откажется от амбициозных планов по перерезанию сухопутного коридора в Крым, поставит себе более реальные цели, то их будет легче преподнести как победу в противостоянии.

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