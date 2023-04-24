США предостерегли власти Киева от чрезмерной военной амбициозности, рассказали в статье для Politico обозреватели Джонатан Лемир и Александр Уорд. Они напомнили, что подобное послание Вашингтон направил руководству Афганистана перед выводом американских войск из страны.

Аналитики пояснили, что Соединенные Штаты предупредили Киев о рисках «завышенных амбиций и растягивания войск в тонкую линию». По данным экспертов, аналогичное предостережение Белый дом направил Ашрафу Гани, который был президентом Афганистана в 2014-2021 годах.

Украина понесла огромные потери в живой силе и технике, израсходовала большое количество снарядов и патронов, отметили обозреватели. Они добавили, что масштабные поставки со стороны Запада не в состоянии возместить понесенные потери и удовлетворить настоятельные запросы президента Украины Владимира Зеленского.