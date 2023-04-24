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57 минут назад

ФСБ задержала двух белгородцев за покупку автоматов Калашникова у военных

Lenta.ru

В Белгородской области ФСБ задержала двух мужчин, покупавших автоматы Калашникова у военных. Об этом сообщает РИА Новости.

ФСБ задержала двух белгородцев за покупку автоматов у военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, фигуранты купили два АК-74М, предположительно, у военнослужащих на приграничных территориях. Они собирались продать оружие и 383 патронов к нему, однако силовики вычислили мужчин. Отмечается, что автоматы изъяли.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 222 («Незаконное приобретение, передача, сбыт оружия») УК РФ. Задержанным грозит до восьми лет колонии. Сейчас они под домашним арестом.

Армия,ФСБ,
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