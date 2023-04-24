ФСБ задержала двух белгородцев за покупку автоматов у военных

В Белгородской области ФСБ задержала двух мужчин, покупавших автоматы Калашникова у военных. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным ведомства, фигуранты купили два АК-74М, предположительно, у военнослужащих на приграничных территориях. Они собирались продать оружие и 383 патронов к нему, однако силовики вычислили мужчин. Отмечается, что автоматы изъяли.