Крупнейший корабль ВМС Великобритании могут разобрать на части

Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании — авианосец Prince of Wales класса Queen Elizabeth — могут разобрать на части. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Telegraph.

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Отмечается, что авианосец уже используется в качестве донора деталей для других кораблей в своем классе. Такой подход позволяет экономить время и деньги и является обычной практикой.

«Мы по-прежнему привержены тому, чтобы HMS Prince of Wales начал свою боевую программу, как и планировалось, осенью 2023 года, включая летную подготовку и испытания», — сказал источник.