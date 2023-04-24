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Бойцу ЧВК «Вагнер» из Казахстана пригрозили тюрьмой на родине

Бойцу ЧВК «Вагнер» из Казахстана пригрозили тюрьмой на родине
© РИА Новости

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров пригрозил тюрьмой 23-летнему казахстанцу, служащему в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Слова политика передает агентство NewTimes.kz.

«Это преследуется уголовно у нас в Казахстане. Там нет никакой романтики, как они себе представляют. Хочу сказать, ребята, это не ваша война. Будьте осторожны, думайте о своих родных», — заявил Смадияров.

Он добавил, что власти Казахстана направили все соответствующие запросы в органы Российской Федерации и поддерживают контакт с родителями бойца. На родине ему грозит срок от 5 до 9 лет лишения свободы.

Ранее появилась информация, что студент Томского государственного университета Маргулан Бекенов вступил в ряды ЧВК «Вагнер». В апреле Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что расследует 10 уголовных дел по фактам участия граждан страны в конфликте на Украине.

В январе 2023 года в Казахстане лишили мандата депутата Азамата Абильдаева за высказывания в поддержку СВО. Пленум национального совета партии «Ак жол» решил, что его слова противоречат партийной и депутатской этике.

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