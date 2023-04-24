Politico: США готовы принять на себя удар за провал ВСУ

«Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий. Из-за чего критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий», — сообщает Politico со ссылкой на осведомленного источника в Белом доме. Там также ожидают, что неудачи контрнаступления приведут к недовольству со стороны зарубежных коллег.