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Politico: США готовы принять на себя удар за провал ВСУ

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Администрация президента США опасается критики главы государства Джо Байдена внутри страны из-за возможного провала в контрнаступлении ВСУ, пишет Politico. Также в Белом доме ожидают критики за рубежом.

Politico: США готовы принять на себя удар за провал ВСУ
© globallookpress.com

«Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий. Из-за чего критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий», — сообщает Politico со ссылкой на осведомленного источника в Белом доме. Там также ожидают, что неудачи контрнаступления приведут к недовольству со стороны зарубежных коллег.

Ранее военные наступление украинских солдат прогнозировали на весь фронт, а попытки прорыва — на южном и северном направлениях. После чего глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал решающую битву на Украине. Также в разведке США уверены, что ВСУ не смогут захватить Крым.

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