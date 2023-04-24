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Стало известно об избрании кураторов контрнаступления ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский выбрал десять кураторов контрнаступления, которые будут отвечать за комплектацию бригад Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники.

Зеленский выбрал ответственных за контрнаступление ВСУ
© globallookpress.com

По информации СМИ, в начале апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пригласил на совещание более десяти человек, среди которых были руководители силовых ведомств, несколько министров, депутаты и другие чиновники, имена которых не разглашаются.

Во время встречи Ермак заявил присутствующим, что для каждого из них есть персональная большая задача от украинского лидера:

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«Зеленский решил, что именно эти проверенные люди должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления».

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