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Разведсообщество США оценило шансы ВСУ взять Крым летом

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Американское разведсообщество считает маловероятным взятие Крыма Украиной этим летом. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно газете Washington Post со ссылкой на очередную порцию материалов утечки.

Разведсообщество США оценило шансы ВСУ взять Крым летом
© РИА Новости

Согласно публикации, глава главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что полуостров должен быть возвращен летом 2023 года.

«Слитые документы демонстрируют, что разведсообщество США считает такой вариант развития событий маловероятным», — говорится в заметке.

Напомним, что сейчас Пентагон расследует утечку материалов, в которых говорится о состоянии украинских войск, а также планах США и НАТО по их укреплению. Всего в Сети могли оказаться более 100 документов, а ущерб от произошедшего оценивался как значительный.

Белый дом пока отказывается подтвердить подлинность документов и заявляет, что не готов озвучить свою теорию о том, как они оказались в сети. Проводится уголовное расследование.

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