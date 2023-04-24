Разведка США оценила возможность Украины вернуть Крым

Информация разведывательного сообщества США показывает, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало шансов взять Крым этим летом. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP).

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Газета ссылается на секретные документы, попавшие в сеть. Также издание напоминает, что о возможности Киева вернуть полуостров этим летом сообщал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Просочившиеся документы показывают, что разведывательное сообщество США считает такой сценарий маловероятным», — говорится в материале.