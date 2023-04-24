$81.49-0.1389.35-0.11

Разведка США оценила возможность Украины вернуть Крым

1

Информация разведывательного сообщества США показывает, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало шансов взять Крым этим летом. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP).

Разведка США оценила возможность Украины вернуть Крым
© 

Газета ссылается на секретные документы, попавшие в сеть. Также издание напоминает, что о возможности Киева вернуть полуостров этим летом сообщал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Просочившиеся документы показывают, что разведывательное сообщество США считает такой сценарий маловероятным», — говорится в материале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в требованиях к Украине вернуть Крым и Донбасс силой. Лавров отметил, что Киев не представляет интересы жителей Крыма и юго-восточных территорий, поэтому в данном случае право на самоопределение имеет приоритет перед сохранением территориальной целостности.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий