Украинские войска оставили в Артемовске лишь пару бригад, остальные силы выведены из города. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно испанской газете Mundo от источника, знакомого с передвижениями украинских военных.
Корреспонденты издания, побывавшие на позициях украинских военных, заявили, что по «артерии, соединяющей Артемовск с остальной Украиной, много обратного движения». Источник добавил, что город «выполнил свою миссию».
«Теперь наша очередь нанести удар, и мы сделает это очень скоро», — добавил он.
Напомним, что бои за Артемовск в ДНР идут уже несколько месяцев. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
11 апреля глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что российские войска контролируют 80% территории города. 21 апреля он говорил, что украинские войска находятся в оперативном окружении, однако речи о полноценном «котле» пока не идет.