Украинские войска оставили в Артемовске лишь пару бригад, остальные силы выведены из города. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно испанской газете Mundo от источника, знакомого с передвижениями украинских военных.

Корреспонденты издания, побывавшие на позициях украинских военных, заявили, что по «артерии, соединяющей Артемовск с остальной Украиной, много обратного движения». Источник добавил, что город «выполнил свою миссию».

«Теперь наша очередь нанести удар, и мы сделает это очень скоро», — добавил он.

Напомним, что бои за Артемовск в ДНР идут уже несколько месяцев. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.