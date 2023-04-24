Минобороны: «Искандер» ударил по пункту дислокации наемников в Константиновке

Ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по пункту дислокации наемников в Константиновке в ДНР. В результате было уничтожено до 60 наемников. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в Минобороны России, удар был нанесен 21 апреля, он пришелся по складу вооружения и пункту дислокации наемников, размещенных в здании библиотеки в городе Константиновке.

В результате атаки уничтожено порядка 60 наемников так называемого «Грузинского легиона», еще порядка 20 тяжело ранены. Также уничтожено 15 единиц боевой техники. Среди погибших боевиков есть причастные к зверским истязаниям и убийствам российских военнопленных под Киевом в марте 2022 года.