Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели основную часть сил из Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), в городе осталась лишь пара бригад. Об этом пишет испанская газета El Mundo , ссылаясь на источник.

«Там осталась только пара хороших бригад, остальные ушли», — заявил он. Также испанские журналисты рассказали, что основная масса техники двигается из города.

«Теперь наша очередь нанести удар, и мы сделаем это очень скоро», — сказал он.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на источники, заявил, что ВСУ намереваются нанести контрудар в сторону населенного пункта Веселое, находящегося в 35 километрах к северо-западу от Мелитополя, окружив российские войска под Ореховым в Запорожской области.