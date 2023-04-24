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Стало известно о выводе основных частей ВСУ из Артемовска

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели основную часть сил из Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), в городе осталась лишь пара бригад. Об этом пишет испанская газета El Mundo, ссылаясь на источник.

Стало известно о выводе основных частей ВСУ из Артемовска
© lenta.ru

«Там осталась только пара хороших бригад, остальные ушли», — заявил он. Также испанские журналисты рассказали, что основная масса техники двигается из города.

По словам источника издания, Артемовск выполнил миссию для Украины.

«Теперь наша очередь нанести удар, и мы сделаем это очень скоро», — сказал он.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на источники, заявил, что ВСУ намереваются нанести контрудар в сторону населенного пункта Веселое, находящегося в 35 километрах к северо-западу от Мелитополя, окружив российские войска под Ореховым в Запорожской области.

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