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MW: Украина может остаться без ПВО в течение месяца

В Пентагоне обеспокоились тем, что Украина может остаться без средств противовоздушной обороны до конца весны. Запасы ракет "земля-воздух" для советских и натовских ПВО иссякают, а большой надежды на их пополнение у Киева нет. Таким образом Россия окончательно завладеет инициативой в воздухе, что будет означать серьезную уязвимость ВСУ по всем фронтам. Об этом сообщает издание Military Watch.

MW: Украина может остаться без ПВО в течение месяца
© Российская Газета

Авторы издания считают, что в целом украинские ПВО до сих пор удавалось частично справляться со своими задачами. Однако как только ракеты закончатся, авиация России сможет проникать вглубь территории Украины.

- Представители Пентагона подсчитали, что украинская противовоздушная оборона, предназначенная для защиты сил на линии фронта, будет полностью истощена к 23 мая, что позволит российской авиации играть гораздо большую роль на поле боя в поддержке своих сухопутных войск и потенциально способствовать крупным успехам российской армии, - отметили в публикации.

Мнение о том, что ПВО Украины скоро задохнется, базируется на том, что США начали рассматривать варианты своей реакции на крупное поражение. Несмотря на переданные Киеву западные средства противовоздушной обороны, их недостаточно для полноценного противодействия авиации РФ.

В частности, системы Patriot, которые прибыли на Украину 18 апреля, малочисленны и маломобильны, что делает область их применения узкой, а эффективность крайне низкой без поддержки других систем ПВО.

Ранее сообщалось, что украинские ПВО не в силах покрыть всю территорию страны. Советские системы, которые есть на вооружении ВСУ, находятся "на грани возможностей".

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