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В ДНР заявили о продвижении российских сил в Артемовске

Российские силы продвинулись на западе и северо-западе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Буквально за последние сутки продвинулись ребята из ЧВК (частной военной компании — прим. «Ленты.ру») "Вагнер" в западной и северо-западной частях Артемовска. Сейчас подошли к достаточно сложному участку — к кварталу высоток, где противник организовал оборону», — сказал он. Пушилин также добавил, что ситуация в городе остается очень напряженной.

На Украине заявили о грядущей знаковой битве

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска откроет российским войскам плацдарм для наступления. Он отметил, что ВСУ продолжат удерживать город, так как его потеря «поможет России расширить фронт». Политик также назвал ситуацию в Артемовске сложной для украинской армии.

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