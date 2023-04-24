В ДНР заявили о продвижении российских сил в Артемовске

«Буквально за последние сутки продвинулись ребята из ЧВК (частной военной компании — прим. «Ленты.ру») "Вагнер" в западной и северо-западной частях Артемовска. Сейчас подошли к достаточно сложному участку — к кварталу высоток, где противник организовал оборону», — сказал он. Пушилин также добавил, что ситуация в городе остается очень напряженной.