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Стало известно об обстреле хутора со стороны ВСУ в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом стало известно губернатору российского региона Вячеславу Гладкову, его комментарий приводится в Telegram-канале.

ВСУ обстреляли хутор Мухин в Белгородской области
© lenta.ru

В результате атаки никто не пострадал, возникли повреждения в двух частных домовладениях, одной хозпостройки и легковом автомобиле, разъяснил белгородский глава.

«Оперативные службы продолжают подомовой обход», — написал Гладков.

23 апреля сообщалось, что украинская сторона дважды обстреляло село Муром в Шебекинском городском округе. Тогда никто из мирного населения не пострадал. В трех частных домовладениях были выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы, уточнил губернатор Белгородской области.

До этого ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. В Белгородской области в связи с регулярными обстрелами бессрочно действует режим высокой террористической опасности.

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