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Украинский генерал пожаловался на нехватку людей и техники

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Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник заявил, что у Киева никогда не будет достаточного количества людей и техники. Как сообщает РИА Новости, в интервью испанской газете Pais он заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится набирать людей без опыта, поскольку профессиональные военные уже погибли или получили ранения.

Украинский генерал пожаловался на нехватку людей и техники
© globallookpress.com

Мельник считает, что украинским войскам также нужно больше боеприпасов для артиллерии и танков. Он уверен, что у ВСУ достаточно оружия для весеннего наступления, однако признает, что чем больше вооружений получит Киев от союзников, тем лучше.

Вместе с тем генерал опроверг слухи, что кроме текущего добровольного призыва на Украине могут объявить обязательную массовую мобилизацию.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление начнется только при 100-процентной готовности к нему. Он не исключил, что это может произойти летом.

В понедельник, 24 апреля, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ отправляет на передовую большое число новых мобилизованных солдат. Они попадают сразу в зону боевых действий, где проходят обучение.

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