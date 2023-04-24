Украинский генерал пожаловался на нехватку людей и техники

Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник заявил, что у Киева никогда не будет достаточного количества людей и техники. Как сообщает РИА Новости, в интервью испанской газете Pais он заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится набирать людей без опыта, поскольку профессиональные военные уже погибли или получили ранения.

Мельник считает, что украинским войскам также нужно больше боеприпасов для артиллерии и танков. Он уверен, что у ВСУ достаточно оружия для весеннего наступления, однако признает, что чем больше вооружений получит Киев от союзников, тем лучше.

Вместе с тем генерал опроверг слухи, что кроме текущего добровольного призыва на Украине могут объявить обязательную массовую мобилизацию.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление начнется только при 100-процентной готовности к нему. Он не исключил, что это может произойти летом.