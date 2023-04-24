СМИ: артиллерия Израиля атаковала позиции сирийских войск в Эль-Кунейтре
Израильские войска в понедельник открыли огонь по позициям сирийских войск к северу от города Эль-Кунейтра, который расположен возле оккупированных Голанских высот. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan.
По ее информации, израильская артиллерия выпустила свыше 20 реактивных снарядов. Сведений о потерях в рядах сирийских военнослужащих и материальном уроне не приводится. Атака была предпринята рано утром, снаряды разорвались возле поселка Ходр. Очевидцы сообщили, что слышали сильный взрыв.
Последний раз удар по этому району был нанесен в мае прошлого года израильским беспилотником. Тогда погиб ополченец из "Сил национальной обороны", сражающихся на стороне сирийской армии.
Город Эль-Кунейтра является административным центром одноименной провинции на юго-западе Сирии.
Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.