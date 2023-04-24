СМИ: артиллерия Израиля атаковала позиции сирийских войск

Израильские войска в понедельник открыли огонь по позициям сирийских войск к северу от города Эль-Кунейтра, который расположен возле оккупированных Голанских высот. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan.

По ее информации, израильская артиллерия выпустила свыше 20 реактивных снарядов. Сведений о потерях в рядах сирийских военнослужащих и материальном уроне не приводится. Атака была предпринята рано утром, снаряды разорвались возле поселка Ходр. Очевидцы сообщили, что слышали сильный взрыв.

Последний раз удар по этому району был нанесен в мае прошлого года израильским беспилотником. Тогда погиб ополченец из "Сил национальной обороны", сражающихся на стороне сирийской армии.

Город Эль-Кунейтра является административным центром одноименной провинции на юго-западе Сирии.