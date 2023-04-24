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Стало известно об эвакуации населения со стороны ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно эвакуируют жителей Степногорска, поселка вблизи фронта в части Запорожской области, подконтрольной Киеву. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Стало известно об эвакуации населения со стороны ВСУ в Запорожской области
© Lenta.ru

«Киевский режим начал принудительную эвакуацию населения из поселка Степногорск», — заявил он.

По его словам, украинские военные также занимаются минированием этой территории. Рогов отметил, что через указанный населенный пункт открывается дорога на город Запорожье.

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