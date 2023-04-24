Стало известно об эвакуации населения со стороны ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно эвакуируют жителей Степногорска, поселка вблизи фронта в части Запорожской области, подконтрольной Киеву . Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов , передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные также занимаются минированием этой территории. Рогов отметил, что через указанный населенный пункт открывается дорога на город Запорожье.