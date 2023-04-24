$81.49-0.1389.35-0.11

Четыре беспилотника атаковали российский регион

Четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Четыре беспилотника атаковали российский регион
© lenta.ru

По сведениям издания, при атаке на российский регион один человек пострадал, также оказались повреждены несколько домов, вышка связи и дизельный трансформатор.

Предположительно, один БПЛА долетел до села Муром в четырех километрах от границы. С него на телефонную вышку сбросили гранату.

Другой дрон, сопоставимый по размерам с небольшим самолетом, упал и взорвался близ села в Белгородском районе. В результате там пострадал один житель.

Кроме того, по информации Mash, еще два беспилотника удалось сбить. Один посадили при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), второй рухнул после стрельбы. При падении у него сдетонировал боеприпас.

20 апреля сообщалось, что в Белгородской области украинский дрон взорвался после принудительной посадки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий