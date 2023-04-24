В ЛНР заявили об отправке Киевом на передовую большого числа мобилизованных

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало отправлять на передовую большое число новых мобилизованных солдат. Как сообщает ТАСС, об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные российской разведки.

По его словам, основная часть рекрутов отправляется сразу в зону боевых действий. Обучение они будут проходить там же, подчеркнул Марочко.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление начнется только при 100-процентной готовности к нему. Он не исключил, что это может произойти летом.