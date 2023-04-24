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В ЛНР заявили об отправке Киевом на передовую большого числа мобилизованных

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало отправлять на передовую большое число новых мобилизованных солдат. Как сообщает ТАСС, об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные российской разведки.

По его словам, основная часть рекрутов отправляется сразу в зону боевых действий. Обучение они будут проходить там же, подчеркнул Марочко.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление начнется только при 100-процентной готовности к нему. Он не исключил, что это может произойти летом.

В ЛНР заявили об атаке ВСУ города Ровеньки ударным беспилотником

Вместе с тем западные СМИ со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона заявляли, что украинские войска могут начать атаку 30 апреля. Такая дата указывалась в утечке, посвященной необходимым поставкам перед контрнаступлением.

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