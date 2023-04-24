ВСУ начали оборудовать переправы через Северский Донец

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали оборудовать новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении в Донбассе, в районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка. Об этом в своем Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

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По его словам, переправы имеют разную вместительность и предназначаются как для техники, так и для пехоты, а в районе переправ выставлены посты с охраной. При сооружении использовались как штатные инженерные средства, так и подручные материалы, добавил Марочко.