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ВСУ начали оборудовать переправы через Северский Донец

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали оборудовать новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении в Донбассе, в районе населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка. Об этом в своем Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

ВСУ начали оборудовать переправы через Северский Донец
© lenta.ru

По его словам, переправы имеют разную вместительность и предназначаются как для техники, так и для пехоты, а в районе переправ выставлены посты с охраной. При сооружении использовались как штатные инженерные средства, так и подручные материалы, добавил Марочко.

Ранее Андрей Марочко счел маловероятным контрнаступление ВСУ в ближайшие две недели. По словам военного эксперта, неблагоприятные погодные условия не позволят силам Киева осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель.

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