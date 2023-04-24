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Президент Зеленский заявил, что сдача Артемовска откроет плацдарм для наступления российских войск

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Киев не может оставить Артемовск, так как при таком раскладе у российских войск появится возможность занять больше территорий, заявил в интервью арабскому телеканалу Al-Arabiya украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Зеленский рассказал, почему Киев не может оставить Артемовск
© FBM.ru

“Мы не можем отказаться от Артемовска, потому что это (поможет) расширить фронт и даст российским войскам и “Вагнеру” шанс занять больше наших территорий”, – говорит Зеленский.

Авторы материала добавили, что если Артемовск будет полностью под контролем ВС РФ, то у российских военнослужащих появится “трамплин”, который поможет проводить дальнейшее наступление на Краматорск и Славянск.

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