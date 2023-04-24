Отбита атака надводных беспилотников в Севастополе

Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников в Севастополе на внешнем рейде. Об этом сообщил в своем Михаил Развожаев.

Попытка атаки была предпринята в ночь на понедельник, 24 апреля. В результате один дрон был уничтожен, второй взорвался сам, заявил Развожаев. Никакие объекты в городе не повреждены.

О том, что российский флот отражает атаку надводных беспилотников, Михаил Развожаев сообщил ранее.