Отбита атака надводных беспилотников в Севастополе

Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников в Севастополе на внешнем рейде. Об этом сообщил в своем Михаил Развожаев.
Попытка атаки была предпринята в ночь на понедельник, 24 апреля. В результате один дрон был уничтожен, второй взорвался сам, заявил Развожаев. Никакие объекты в городе не повреждены.
О том, что российский флот отражает атаку надводных беспилотников, Михаил Развожаев сообщил ранее.
На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей действует режим среднего уровня реагирования. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.