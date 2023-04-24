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Отбита атака надводных беспилотников в Севастополе

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Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников в Севастополе на внешнем рейде. Об этом сообщил в своем Михаил Развожаев.

Отбита атака надводных беспилотников в Севастополе
© Lenta.ru

Попытка атаки была предпринята в ночь на понедельник, 24 апреля. В результате один дрон был уничтожен, второй взорвался сам, заявил Развожаев. Никакие объекты в городе не повреждены.

О том, что российский флот отражает атаку надводных беспилотников, Михаил Развожаев сообщил ранее.

На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей действует режим среднего уровня реагирования. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.

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