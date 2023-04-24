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CNN: поставка всех обещанных Украине танков не окажет немедленного влияния на конфликт

Даже при поставке всех обещанных Украине танков, они не окажут немедленного влияния на конфликт в стране. Об этом пишет CNN, ссылаясь на мнение экспертов.

CNN: поставка всех обещанных Украине танков не окажет немедленного влияния на конфликт
© газета.ру

Отмечается, что одной из главных проблем является обучение, поскольку западные танки являются сложным вооружением, эффективность которого зачастую сводится к электронным и компьютерным системам, которые находят цели и наводят на них орудие.

Кроме того, обслуживание машин, их ремонт и поставка необходимых запчастей требует «тщательной подготовки на всем пути от экипажей в машинах до логистического маршрута в сотнях или, может быть, тысячах миль от линии фронта на востоке Украины».

Британский аналитик оборонной промышленности Николас Драммонд отметил, что способность обучить украинских солдат обслуживать танки важнее, чем тип машины, который они используют.

Еще одной проблемой, как пишет CNN, является логистика, поскольку обслуживание танка упирается в длинные цепочки поставок запчастей. Особенно это касается Abrams, у которых «очень длинный логистический хвост, уходящий в США».

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