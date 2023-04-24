Президент Киргизии решил посетить парад Победы в России

Накануне 9 Мая президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию и останется на парад Победы в Москве . Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости

По его словам, в этом году не было «специальных приглашений» на мероприятия в честь праздничной даты. «В этом году накануне состоится визит президента Киргизии господина Жапарова, и, будучи здесь накануне, он принял решение остаться на параде и разделить с нами гордость Дня Победы», — заявил Песков.