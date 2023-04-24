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Президент Киргизии решил посетить парад Победы в России

Президент Киргизии решил посетить парад Победы в России
© Lenta.ru

Накануне 9 Мая президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию и останется на парад Победы в Москве. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости

По его словам, в этом году не было «специальных приглашений» на мероприятия в честь праздничной даты. «В этом году накануне состоится визит президента Киргизии господина Жапарова, и, будучи здесь накануне, он принял решение остаться на параде и разделить с нами гордость Дня Победы», — заявил Песков.

Ранее издание «Ведомости» сообщало, что президент Киргизии оказался единственным иностранным лидером, который планирует приехать в Россию ко Дню Победы.

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