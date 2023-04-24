Рейд в Севастопольской бухте перекрыт после атаки беспилотников
Рейд в бухте Севастополя перекрыт, сообщили в Telegram власти Севастополя.
В настоящее время движение катеров и паромов приостановлено, морской пассажирский транспорт не осуществляет движение в Севастопольской бухте.
Между северной и центральной частью города организовано движение пассажирских автобусов.
Минувшей ночью силы Черноморского флота отражали атаку надводных дронов. Один беспилотник был уничтожен, второй взорвался самопроизвольно. Разрушений нет.