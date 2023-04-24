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Австралия изменила стратегию национальной обороны на фоне новых геополитических реалий

Правительство Австралии приступает к реализации новой стратегии национальной обороны, которая определит ее военную политику на ближайшие десятилетия. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Австралия пересмотрела свою стратегию национальной обороны
© ТАСС

Он отметил, что появление такой стратегии, в соответствии с которой отменяется часть военных проектов и назначаются новые приоритеты, "вызвано изменившимися геополитическими условиями". "Правительство будет инвестировать в новые средства обороны и развивать отношения с партнерами, чтобы обеспечить безопасность Австралии и региона в существующей стратегической обстановке", - указывается в заявлении Альбанезе, распространенном его канцелярией.

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По словам главы правительства, в рамках новой военной доктрины Австралии были определены шесть ключевых направлений, развитие которых "должно начаться немедленно". В их число вошли строительство атомных подводных лодок и соответствующей инфраструктуры, модернизация и укрупнение предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), расширение и переоборудование военных и военно-морских баз на севере страны для более активного их использования ВС Австралии и союзников, привлечение квалифицированных сотрудников на предприятия ВПК и инфраструктурные объекты Минобороны, создание возможностей для развития и использования новых технологий в сфере обороны, а также укрепление отношений с ключевыми партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также отмечается, что будет проведена масштабная реформа министерства обороны и связанных с ним структур для более точного и методичного планирования развития ВПК и обеспечения армии и предприятий необходимыми ресурсами.

Решение о комплексной оценке обороноспособности ВС Австралии было принято Канберрой в ноябре 2022 года. Планировалось, что по итогам "самого масштабного за последние 40 лет пересмотра приоритетов в области обороны" будет принята новая стратегия, которая позволит расширить национальный ВПК и обеспечить армию необходимыми средствами обороны и ресурсами. Несекретная часть итогового доклада по результатам этой комплексной оценки, получившего название "Национальная оборона", была обнародована в понедельник.

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