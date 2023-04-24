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В ЛНР заявили об атаке ВСУ города Ровеньки ударным беспилотником

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В Луганской народной республике заявили, что украинские войска нанесли в ночь на понедельник, 24 апреля, удар по городу Ровеньки при помощи ударного беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В ЛНР заявили об атаке ВСУ города Ровеньки ударным беспилотником
© Oleksandr Klymenko/Reuters

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 02:45 мск по населенному пункту Ровеньки (ЛНР) с применением ударного БПЛА", - сказано в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что артиллерия Вооруженных сил Украины смогла снизить интенсивность ударов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС России в республике, активизировав обстрелы жилых домов. Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что один человек погиб и еще четыре пострадали в результате обстрела Петровского района города украинскими войсками. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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