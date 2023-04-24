Спецоперация на Украине 24 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 апреля 2023 года.

В ДНР из-за ударов ВСУ с начала года погибли 100 мирных жителей

100 жителей ДНР погибли, 382 получили травмы с начала 2023 года из-за обстрелов со стороны Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врио главы региона Дениса Пушилина.

По его словам, Киев вел огонь по городам ДНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые были переданы странами, входящими в Североатлантический альянс.

23 апреля украинские военные выпустили из РСЗО по населенным пунктам региона 85 ракет. Также обстрелы велись из ствольной артиллерии. При этом применялись снаряды калибра 155 мм, которые используют страны НАТО.

Военкоры сообщили о массовом уничтожении баз ВСУ «умными бомбами»

В Угледаре военные России осуществляют массовый снос многоэтажных домов, которые украинские военные превратили в базы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Военкоров русской весны».

Уничтожение строений происходит при помощи «умных бомб». Снос домов ведется в массовом порядке.

Отмечается, что на их крышах украинские военные оборудуют наблюдательные пункты, с которых корректируют огонь.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины закрепились в многоэтажном здании, их поразила «умная бомба».

Российские военные нанесли удар по складу с топливом ВСУ

Российские военные нанесли удар ракетой по украинским войскам на лисичанском направлении, сообщает РИА Новости.

Также был уничтожен склад горюче-смазочных материалов под Артемовском и подорван пункт заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке на соледаро-бахмутском направлении. В результате этого Украина понесла потери в личном составе и военной технике.

В районе Новокалинова в ДНР артиллеристы России поразили огнем российских морских пехотинцев.