Мобилизация: последние новости на сегодня 24 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 апреля 2023, в материале «Рамблера».

Нижегородские власти пообещали трудоустроить безработных, ушедших добровольцами на СВО

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Жители Нижегородской области, оставшиеся без работы, добровольно заключившие контракт на военную службу для участия в специальной военной операции, смогут трудоустроиться на предприятия региона, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Также они дополнительно получат единовременную выплату от предприятия в 100 тысяч рублей и ежемесячные выплаты по 50 тысяч рублей на период действия контракта. Пока неизвестно, о каких конкретно предприятиях идет речь.

Ранее началась работа по привлечению предприятий к материальной поддержке безработных добровольцев. При этом каких-либо законодательных актов в области еще не принималось. Пока существуют персональные договоренности с заводами.

РИА Новости: военный ВС России заявил о взаимной поддержке мусульман и христиан в зоне СВО

Мусульмане и христиане поддерживают друг друга на поле боя в ходе специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего 6-го отряда «Барс» с позывным «Красавчик».

По его словам, в зоне СВО «нет атеистов». Все бойцы вместе празднуют и Пасху и Ураза-байрам. По словам военнослужащего, приходится меняться в нарядах, для того чтобы православные сходили на службу в храм. А когда настает время намаза у мусульман из числа сослуживцев, православные подменяют их.

«Красавчик» подчеркнул, что ребята все очень дружные и победа останется за ними.

Бойцы поблагодарили челябинских волонтеров за посылки на СВО

Военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, поблагодарили волонтеров из Челябинской области за отправленные им посылки, сообщает «Ура.ру».

По словам волонтеров, бойцы получили много коробочек из храма Архангела Михаила, а также посылки, собранные в отделениях Почты России. Также им отправили окопные свечи и много других важных и нужных вещей, которые приносили волонтерам неравнодушные граждане.