Глава Севастополя сообщил об атаке надводных беспилотников

Российский флот отражает атаку надводных беспилотников, все службы Севастополя находятся в полной готовности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», — написал глава города.

19 апреля Михаил Развожаев предупредил жителей Севастополя о громких звуках в городе. По его словам, звуки объясняются учениями по обороне рейда Севастопольской бухты.