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Глава Севастополя сообщил об атаке надводных беспилотников

Российский флот отражает атаку надводных беспилотников, все службы Севастополя находятся в полной готовности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава Севастополя сообщил об атаке надводных беспилотников
© РИА Новости

«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», — написал глава города.

19 апреля Михаил Развожаев предупредил жителей Севастополя о громких звуках в городе. По его словам, звуки объясняются учениями по обороне рейда Севастопольской бухты.

На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей действует режим среднего уровня реагирования. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.

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